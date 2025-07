Giovani | Fontana Talents in Motion ‘devono sapere che possono costruire loro realtà’

I giovani di oggi hanno il potere di plasmare il proprio destino, trasformando le sfide in opportunità. Come sottolinea Patrizia Fontana di Talents in Motion, la realtà non è un fatto dato, ma un’opera da costruire attivamente con impegno e coraggio. Imparare a conoscere e allenare le proprie risorse ci permette di scoprire una forza nascosta, pronta a emergere nei momenti di difficoltà. La vera rivoluzione parte da dentro di noi.

“Il libro porta a non considerare la realtà come qualcosa che ci accade, ma come un qualcosa che attivamente possiamo costruire. Ovviamente non siamo indistruttibili, ma possiamo allenare quello che siamo e, nei momenti di difficoltà, scoprire una forza che non pensavamo di avere”. Lo ha detto Patrizia Fontana, presidente e founder di Talents in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giovani: Fontana (Talents in Motion), ‘devono sapere che possono costruire loro realtà’

In questa notizia si parla di: realtà - costruire - giovani - fontana

Giovani: Fontana (Talents in Motion), ‘devono sapere che possono costruire loro realtà’ Vai su X

+++TELESVEVANOTIZIE: CARABINIERE UCCISO A FRANCAVILLA FONTANA, GLI AGENTI INDAGATI PER LA MORTE DEL RAPINATORE SONO VITTIME DI TENTATO OMICIDIO E LESIONI... Vai su Facebook

Giovani: Fontana (Talents in Motion), 'devono sapere che possono costruire loro realtà'; Giovani: Patrizia Fontana presenta libro ‘Dai forma la tuo talento’ alla sede di Arca Fondi; Patrizia Fontana: Libro nato dall'esigenza di una generazione ambiziosa.