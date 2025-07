Una storia semi autobiografica una madre coraggio che cerca la libertà per sé e la figlia | al cinema arriva Shadya - In fuga dall' Iran

Una madre coraggiosa e determinata lotta per la libertà di sé e della sua bambina, affrontando il viaggio difficile dall’Iran alla speranza. Shayda, il film d’esordio della regista iraniano-australiana Noora Niasari, ci porta nel cuore di questa lotta silenziosa e potente, con la partecipazione di Cate Blanchett tra i produttori esecutivi. Un racconto emozionante che invita a riflettere sui diritti e sulla forza di una donna. Ecco in anteprima esclusiva una clip.

Il cammino verso la libertà e l’acquisizione di diritti da parte di una donna coraggiosa. Questa è la storia, in estrema sintesi, di Shayda – In fuga dall’Iran. Film d’esordio della regista iraniano-australiana Noora Niasari. Di cui vi proponiamo in anteprima esclusiva una clip. La pellicola, che vede Cate Blanchett tra i produttori esecutivi con Dirty Films – compagnia che gestisce insieme al marito Andrew Upton – arriva nelle nostre sale dal 10 luglio con Wanted Cinema e con il patrocinio di Amnesty International Italia. Ispirato alle esperienze personali della regista, Shayda è un ritratto poetico ricco di coraggio e compassione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Una storia semi autobiografica, una madre coraggio che cerca la libertà per sé e la figlia: al cinema arriva "Shadya - In fuga dall'Iran"

In questa notizia si parla di: libertà - storia - semi - autobiografica

Terni, iniziativa in ricordo di Giovanni Colasanti: “Una vita per la storia, la libertà ed il socialismo” - Lo scorso 10 maggio a Ceprano si è tenuta una significativa giornata di studi dedicata a Giovanni Colasanti, figura emblematica di impegno per la storia, la libertà e il socialismo.

«Per le ragazze coraggiose». Arriva nelle sale un film importante: “Shayda – In fuga dall’Iran”; Iran, la presentazione della discordia. Tensioni a Roma per l'autobiografia di Ali Khamenei; Una festa per Khamenei: chi celebra il male ne diventa complice.