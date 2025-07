Mauro Bressan in ESCLUSIVA | Curioso di vedere se Dzeko sarà ancora competitivo in Serie A

Mauro Bressan svela in esclusiva le ultime novità di mercato, puntando l’attenzione su Edin Dzeko e la sua possibile competitività in Serie A. La Fiorentina non perde tempo e punta a rinforzarsi, soprattutto ora che Moise Kean potrebbe partire. Ma sarà Dzeko ancora il colpo vincente? Scopriamolo insieme, perché il calciomercato non si ferma mai e le sorprese sono dietro l’angolo...

Il mercato non dorme mai, soprattutto in casa Fiorentina. Tra i colpi più chiacchierati c’è sicuramente quello di Edin Dzeko che, soprattutto tra le fila della Roma, ha fatto scendere qualche lacrima nostalgica. 199 presenze con la maglia della squadra capitolina, condite da 85 gol. Un acquisto ad hoc per dare profondità alla rosa della Viola che rischia di perdere, da qui a poco, la sua stella Moise Kean. A parlarne, in ESCLUSIVA ai nostri microfoni, è stato Mauro Bressan: “Se Dzeko sarà ancora competitivo in Serie A ce lo dirà il campo. Da diverso tempo ormai non calca il nostro campionato e siamo curiosi di vedere come sta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mauro Bressan in ESCLUSIVA: “Curioso di vedere se Dzeko sarà ancora competitivo in Serie A”

