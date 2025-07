Maxi incendio in Puglia sospesa circolazione dei treni verso il Nord | ritardi e bus sostitutivi

Un maxi incendio divampa in Puglia, causando una paralisi dei collegamenti ferroviari verso il Nord. Tra ritardi, treni sospesi e bus sostitutivi, la regione vive ore di caos totale. La circolazione è stata interrotta dalle 17 di ieri tra Foggia e Pescara, e le ripercussioni si fanno sentire su tutto il traffico. Restate aggiornati per scoprire come affrontare questa emergenza e tornare alla normalità .

Scoppia l'incendio nei pressi di Cheuti (Foggia) e la Puglia va in tilt con i collegamenti. Sospesa la circolazione ferroviaria dalle 17 di ieri sul tratto tra Foggia e Pescara.

