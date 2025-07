GPS e scelta 150 preferenze | domande dal 17 al 30 luglio ecco le novità

Se sei un docente in attesa di aggiornamenti, segna bene queste date: dal 17 al 30 luglio si aprono le candidature per le GPS e la scelta delle 150 preferenze. In questa finestra, potrai inviare le tue istanze, aspettando la circolare ministeriale con tutte le novità per l’anno scolastico 2025/26. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere questa importante occasione.

Confermate le date per la presentazione delle istanze per le GPS docenti. La finestra temporale, secondo le anticipazioni, andrà dal 17 al 30 luglio, in attesa della circolare ministeriale che definirà tutti i dettagli per l’anno scolastico 202526 e gli incarichi a tempo determinato. Le funzioni della domanda GPS La procedura per l’invio delle 150 . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

