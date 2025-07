Sciopero treni fino alle 18 disagi

Atenzione viaggiatori: fino alle 18 di questa sera, lo sciopero nel settore ferroviario, proclamato dai sindacati di base, sta causando disagi e cancellazioni su treni nazionali, regionali e collegamenti aeroportuali. Rispettate le fasce di garanzia, ma è consigliabile verificare gli orari e pianificare con anticipo i propri spostamenti. Restate aggiornati per evitare inconvenienti e scoprire le alternative disponibili.

9.40 In corso fino alle 18 di questa sera lo sciopero nel settore ferroviario proclamato dai sindacati di base. Rispettate le fasce di garanzia, nel resto della giornata c'√® il rischio di ritardi e cancellazioni di treni a lunga percorrenza, regionali e di alcuni collegamenti aeroportuali. Scattato ieri alle 21, lo sciopero nazionale riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sciopero - treni - disagi - trenitalia

