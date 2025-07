RICCI FESTEGGIA PAPERISSIMA SPRINT | PROGRAMMA MEDIASET PIÙ VISTO DELLA GIORNATA

Antonio Ricci può sorridere: “Paperissima Sprint” ha conquistato il pubblico con record di ascolti, diventando il programma più seguito di Mediaset il 5 luglio. Con una share del 16,62% e oltre 2 milioni di telespettatori, il varietà estivo ha dimostrato ancora una volta di essere il protagonista assoluto della stagione. Un risultato che conferma il successo di un format amatissimo dal pubblico. La magia di “Paperissima Sprint” continua a intrattenere e sorprendere, consolidando la sua posizione di leader.

