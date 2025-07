Gioia Tauro sequestrati quasi 5 quintali di cocaina | avrebbero fruttato 67 milioni di euro

A Gioia Tauro, il porto si trasforma in un palcoscenico di battaglia contro il traffico di droga. L’ultimo sequestro di quasi 5 quintali di cocaina, nascosti tra container abbandonati, ha portato alla scoperta di un colossale patrimonio illecito di 67 milioni di euro. Ma questa vittoria non è casuale: grazie all’esperienza e all’intuito delle forze di polizia, ogni dettaglio sui documenti di carico diventa una chiave per scovare i trafficanti. La lotta continua, e il loro metodo si raffina giorno dopo giorno.

Erano nascosti in alcuni container abbandonati in una parte poco utilizzata del porto. Ma negli anni i finanzieri hanno imparato a leggere sui documenti di carico e nei movimenti dei container le potenziali spedizioni sospette.

