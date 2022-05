Eurovision Song Contest 2022: scoperta (e risolta) irregolarità nei voti (Di domenica 15 maggio 2022) ESC 2022 - Logo Non c’è rosa senza spine. L’Eurovision Song Contest 2022, che si è concluso ieri sera a Torino con la vittoria dell’Ucraina, è stato macchiato da una scoperta fatta e comunicata dall’EBU (European Broadcasting Union), l’organizzazione internazionale che coordina e gestisce l’evento: i voti di sei Paesi in gara, espressi dopo la seconda prova generale della seconda semifinale, sono risultati irregolari, tanto da rendere necessario un ricalcolo e una votazione “sostitutiva”. “Nell’analisi del voto della giuria da parte di alcuni partner della European Broadcasting Union (EBU) dopo la seconda prova generale della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, sono stati ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 15 maggio 2022) ESC- Logo Non c’è rosa senza spine. L’, che si è concluso ieri sera a Torino con la vittoria dell’Ucraina, è stato macchiato da unafatta e comunicata dall’EBU (European Broadcasting Union), l’organizzazione internazionale che coordina e gestisce l’evento: idi sei Paesi in gara, espressi dopo la seconda prova generale della seconda semifinale, sono risultati irregolari, tanto da rendere necessario un ricalcolo e una votazione “sostitutiva”. “Nell’analisi del voto della giuria da parte di alcuni partner della European Broadcasting Union (EBU) dopo la seconda prova generale della seconda semifinale dell’, sono stati ...

