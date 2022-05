Dybala saluta la Juventus sui social: “Nessuno mi toglierà quanto fatto in questi sette anni” (Di domenica 15 maggio 2022) “E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme… Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato”. Con un lungo post sui propri social Paulo Dybala ha salutato così tutti i tifosi della Juventus alla vigilia della Lazio, ultima partita casalinga per l’argentino in bianconero: “Sono stati 7 anni di magia, di 12 trofei e 115 gol che Nessuno ci toglierà. Mai. Grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili. Grazie a chi mi ha accompagnato in ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “E’ difficile trovare le parole giuste perrvi, ci sono di mezzo tantie tante emozioni, tutte assieme… Pensavo che saremmo stati insieme ancora più, ma il destino ci mette su strade diverse. Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avetevivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato”. Con un lungo post sui propriPaulohato così tutti i tifosi dellaalla vigilia della Lazio, ultima partita casalinga per l’argentino in bianconero: “Sono stati 7di magia, di 12 trofei e 115 gol checi. Mai. Grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili. Grazie a chi mi ha accompagnato in ...

