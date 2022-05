Perché tutti sono tristi su TikTok? (Di sabato 14 maggio 2022) Quelli che passano un po’ di tempo su TikTok si saranno imbattuti negli ultimi giorni in tante persone tristi senza motivo apparente, perlopiù riprese a tradimento da amici o colleghi. Si tratta di un nuovo trend che sta in effetti spopolando sul social network in cui persone nelle più svariate situazioni, specialmente felici, hanno faccioni imbronciati e occhi lucidi, ai limiti del pianto. Così capita che un ragazzo ad esempio porti la fidanzata a sorpresa in vacanza a Napoli ma nel suo video social la ragazza piange davanti ad ogni panorama o ad ogni piatto della ricca tradizione gastronomica partenopea. O ancora un gruppo di amici al ristorante che non riescono a non essere depressi davanti a tutte le pietanze che arrivano a tavola. Ancora, persone al lavoro che non riescono a nascondere la loro tristezza ai pc di ufficio (fortunatamente, in ... Leggi su fmag (Di sabato 14 maggio 2022) Quelli che passano un po’ di tempo susi saranno imbattuti negli ultimi giorni in tante personesenza motivo apparente, perlopiù riprese a tradimento da amici o colleghi. Si tratta di un nuovo trend che sta in effetti spopolando sul social network in cui persone nelle più svariate situazioni, specialmente felici, hanno faccioni imbronciati e occhi lucidi, ai limiti del pianto. Così capita che un ragazzo ad esempio porti la fidanzata a sorpresa in vacanza a Napoli ma nel suo video social la ragazza piange davanti ad ogni panorama o ad ogni piatto della ricca tradizione gastronomica partenopea. O ancora un gruppo di amici al ristorante che non riescono a non essere depressi davanti a tutte le pietanze che arrivano a tavola. Ancora, persone al lavoro che non riescono a nascondere la loro tristezza ai pc di ufficio (fortunatamente, in ...

Advertising

borghi_claudio : Fermi tutti! Abbiamo scoperto perchè c'è l'eccesso di mortalità tra gli under 40. #hastatolospray - borghi_claudio : Un altro dei motivi perchè il 12 giugno dovete TUTTI andare a votare per i referendum giustizia. - ilfoglio_it : Una democrazia ritenuta tale si evince dall'impegno collettivo di ognuno per salvaguardare la propria nazione. Perc… - RChiovenda : RT @dvbntd61: @dantegiumanini Tutti hanno lo stesso padrone. Un tempo loro, oggi i neonazisti ucraini. Gli anni di piombo e le rivoluzioni… - SUPERELY72 : RT @wushurabbit: Io vorrei sapere perché Zuckerberg viene ricevuto da un capo di Stato per la realizzazione del suo 'Metaverso' ... Questo… -