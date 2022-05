Isola 16 vs The Band: ecco chi ha vinto la gara d’ascolti di ieri sera (Di sabato 14 maggio 2022) Isola 16 o The Band, chi avrà vinto il quarto confronto nella gara d’ascolti di ieri sera? A riportare i dati auditel è stato il portale DavideMaggio.it, che ha evidenziato il grande successo conseguito ancora una volta dal reality di Canale 5. Ad avere la peggio è stato, invece, lo show condotto da Caro Conti sulla Rai. Per quest’ultimo, infatti, appena il 13.3% di share, mentre numeri ben più alti sono quelli de L’Isola dei Famosi. Per i naufraghi sbarcati in Honduras, ben 19% di share. Nella serata di ieri, venerdì 13 maggio 2022, su Rai1 The Band ha conquistato 2.077.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 2.388.000 ... Leggi su isaechia (Di sabato 14 maggio 2022)16 o The, chi avràil quarto confronto nelladi? A riportare i dati auditel è stato il portale DavideMaggio.it, che ha evidenziato il grande successo conseguito ancora una volta dal reality di Canale 5. Ad avere la peggio è stato, invece, lo show condotto da Caro Conti sulla Rai. Per quest’ultimo, infatti, appena il 13.3% di share, mentre numeri ben più alti sono quelli de L’dei Famosi. Per i naufraghi sbarcati in Honduras, ben 19% di share. Nellata di, venerdì 13 maggio 2022, su Rai1 Theha conquistato 2.077.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 L’dei Famosi ha incollato davanti al video 2.388.000 ...

