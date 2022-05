Ucraina, Salvini: “Bene Draghi su pace, incontro a inizio settimana” (Di venerdì 13 maggio 2022) PALERMO – “Il fatto che Draghi abbia cambiato toni negli ultimi giorni, che abbia parlato con Biden di pace, che inviti Biden a chiamare Putin e che parli di un’Europa che torni sulla via della pace vuol dire che siamo sulla strada giusta. Non mi interessano le beghe tra Letta, Conte e altri. Conto all’inizio della settimana di incontrare Draghi e se la via sarà quella della pace, la Lega c’è. Aggiungo che se io ritenessi di essere utile ad avvicinare le parti in causa già la settimana prossima sarei pronto a partire per andare ovunque e incontrare chiunque”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una pausa del processo Open Arms che lo vede imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto d’atti ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022) PALERMO – “Il fatto cheabbia cambiato toni negli ultimi giorni, che abbia parlato con Biden di, che inviti Biden a chiamare Putin e che parli di un’Europa che torni sulla via dellavuol dire che siamo sulla strada giusta. Non mi interessano le beghe tra Letta, Conte e altri. Conto all’delladi incontraree se la via sarà quella della, la Lega c’è. Aggiungo che se io ritenessi di essere utile ad avvicinare le parti in causa già laprossima sarei pronto a partire per andare ovunque e incontrare chiunque”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, durante una pausa del processo Open Arms che lo vede imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto d’atti ...

Advertising

fattoquotidiano : L'INVIO DELLE ARMI PESANTI ALL'UCRAINA “Non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, serve un mandato po… - AndreaMarcucci : Mi sembra evidente che sul catasto e sulla guerra in #Ucraina, #Salvini e #Conte abbiano già iniziato la loro campa… - Swiety000 : RT @fattoquotidiano: L'INVIO DELLE ARMI PESANTI ALL'UCRAINA “Non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, serve un mandato polit… - Lopinionista : Ucraina, Salvini: 'Bene Draghi su pace, incontro a inizio settimana' - BandyCarlo : RT @ilruttosovrano: L'ONU avverte che la carestia, aggravata dall'aumento dei costi per la guerra in Ucraina, in Africa porterà 20 milioni… -