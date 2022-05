Ucraina, militare russo a processo per crimini guerra: è la prima volta (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Si apre in Ucraina il primo processo nei confronti di un militare russo, il sergente Vadim Shyshimarin di 21 anni, accusato di aver commesso crimini di guerra. In particolare Shyshimarin è accusato di aver sparato alla testa di un civile disarmato di 62 anni dal finestrino della sua auto nel villaggio nord-orientale di Chupakhivka. Rischia l’ergastolo in base a quanto prevede il Codice penale ucraino. Shyshimarin è stato catturato ed è il primo militare russo a finire sotto processo dall’invasione dell’Ucraina. Il principale procuratore di Kiev sta conducendo sempre più indagini sulle accuse secondo le quali le truppe russe hanno ucciso, torturato e maltrattato civili ucraini. L’ufficio del procuratore ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Si apre inil primonei confronti di un, il sergente Vadim Shyshimarin di 21 anni, accusato di aver commessodi. In particolare Shyshimarin è accusato di aver sparato alla testa di un civile disarmato di 62 anni dal finestrino della sua auto nel villaggio nord-orientale di Chupakhivka. Rischia l’ergastolo in base a quanto prevede il Codice penale ucraino. Shyshimarin è stato catturato ed è il primoa finire sottodall’invasione dell’. Il principale procuratore di Kiev sta conducendo sempre più indagini sulle accuse secondo le quali le truppe russe hanno ucciso, torturato e maltrattato civili ucraini. L’ufficio del procuratore ...

Advertising

fattoquotidiano : La mappa della spesa militare nel mondo ?? In Europa la quantità di risorse spese nel settore bellico continua ad a… - Piu_Europa : #Finlandia e #Svezia, storicamente neutrali, ora vogliono entrare nella #NATO. È la diretta conseguenza dell’aggre… - Agenzia_Ansa : I militari russi hanno sparato su un istituto per bambini con disabilità che hanno bisogno di sostegno nella region… - AndreaFrappi : RT @udogumpel: Se queste due grandi crisi, COVID19 e l'aggressione militare della Russia all'Ucraina, ci hanno insegnato qualcosa è il valo… - 4maipiu4 : RT @ElGusty99523701: Bocquet è un ex militare francese, autore di un libro. Dopo tre settimane trascorse in Ucraina, ai microfoni di SUD Ra… -