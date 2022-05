Spagna: verso una legge per rendere l’aborto più facile, ma la priorità è il congedo mestruale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – In Spagna si sta discutendo in questi giorni della possibilità di inserire per legge il congedo mestruale, ovvero tre giorni di permesso per malattia nel caso di forti dolori mestruali. Una proposta che fa in realtà parte di un più ampia riforma dell’attuale legislazione in materia di aborto. La nuova legge sull’aborto Il nuovo disegno di legge, che verrà dibattuto nel prossimo Consiglio dei ministri di martedì 17 maggio, si intitola legge Organica per la Tutela dei Diritti Sessuali e Riproduttivi e la Garanzia dell’Interruzione Volontaria della Gravidanza ed è stato proposto da Irene Montero, ministro dell’Uguaglianza in quota Podemos. Fulcro di questa modifica sarà la possibilità per i minori di 16 e di 17 anni di abortire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Insi sta discutendo in questi giorni della possibilità di inserire peril, ovvero tre giorni di permesso per malattia nel caso di forti dolori mestruali. Una proposta che fa in realtà parte di un più ampia riforma dell’attuale legislazione in materia di aborto. La nuovasulIl nuovo disegno di, che verrà dibattuto nel prossimo Consiglio dei ministri di martedì 17 maggio, si intitolaOrganica per la Tutela dei Diritti Sessuali e Riproduttivi e la Garanzia dell’Interruzione Volontaria della Gravidanza ed è stato proposto da Irene Montero, ministro dell’Uguaglianza in quota Podemos. Fulcro di questa modifica sarà la possibilità per i minori di 16 e di 17 anni di abortire ...

LuisLuisnavarro : RT @ultimenotizie: In queste ore dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Francia… - oscarvalle1984 : RT @ultimenotizie: In queste ore dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Francia… - Luanastretti1 : RT @ultimenotizie: In queste ore dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Francia… - raspa90 : RT @ultimenotizie: In queste ore dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Francia… - ultimenotizie : In queste ore dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Fra… -