In Ucraina il primo processo un militare russo per crimini guerra (Di venerdì 13 maggio 2022) Kiev – Si apre in Ucraina il primo processo nei confronti di un militare russo, il sergente Vadim Shyshimarin di 21 anni, accusato di aver commesso crimini di guerra. In particolare Shyshimarin è accusato di aver sparato alla testa di un civile disarmato di 62 anni dal finestrino della sua auto nel villaggio nord-orientale di Chupakhivka. Rischia l’ergastolo in base a quanto prevede il Codice penale ucraino. Shyshimarin è stato catturato ed è il primo militare russo a finire sotto processo dall’invasione dell’Ucraina. Il principale procuratore di Kiev sta conducendo sempre più indagini sulle accuse secondo le quali le truppe russe hanno ucciso, torturato e maltrattato civili ucraini. ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022) Kiev – Si apre inilnei confronti di un, il sergente Vadim Shyshimarin di 21 anni, accusato di aver commessodi. In particolare Shyshimarin è accusato di aver sparato alla testa di un civile disarmato di 62 anni dal finestrino della sua auto nel villaggio nord-orientale di Chupakhivka. Rischia l’ergastolo in base a quanto prevede il Codice penale ucraino. Shyshimarin è stato catturato ed è ila finire sottodall’invasione dell’. Il principale procuratore di Kiev sta conducendo sempre più indagini sulle accuse secondo le quali le truppe russe hanno ucciso, torturato e maltrattato civili ucraini. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi a Washington: Occorre cominciare a chiedersi come si costruisce la #pace. Il percorso negoziale è molto diff… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Londra sosterrà la Svezia e la Finlandia in caso di attacco. Lo ha detto il Primo ministro britannico Bor… - LiaQuartapelle : Visto da Bucha il dibattito che si fa in Italia sull’Ucraina è lunare. @repubblica ha raccolto le mie impressioni s… - antonio65683279 : La giustizia deve trionfare. Ucraina, il primo militare russo a processo per crimini di guerra: 21 anni, ha sparato… - Stele666 : RT @warburg100: Lavrov: «Se non riuscite a dormire a causa del conflitto russo-ucraino ci sono dei consigli su come calmarvi. Primo: immagi… -