Felpamania | ecco i modelli di felpe da non farsi mancare

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 maggio 2022) Lesono il capo più comodo, utile e pratico in assoluto in questo periodo di mezza stagione, in cui non si sa bene cosa mettere perché fa sempre troppo freddo o troppo caldo! La felpa è versatile: la mettiamo sulle spalle, la leghiamo in vita o la infiliamo nello zainetto e possiamo indossarla o toglierla quando ne sentiamo la necessità! Vediamo qualche modello da non farci! Leda non farci: oversize La felpa oversize è una coccola calda e comoda da indossare quando volete essere sportive ma non rinunciare al sentivi cool! potete sceglierla nel colore che preferite e con le decorazioni che volete: le scritte sono un fashion statement! Abbinatela a jeans morbidi o slouchy se volete un effetto street style o più asciutti se preferite evidenziare le gambe. Rock e grintosa Il nero è il colore ...