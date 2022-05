Covid | nel Lazio - 398 casi | - 41 ricoverati

Advertising

borghi_claudio : @Supergigantero7 @radiolibertanet Se fosse il covid a danneggiare il cuore avremmo l'eccesso di mortalità visibile… - micaleafacchini : RT @unerumego: Covid, ‘anomalie’ nel conteggio dei decessi: “Il 98% muore per altre patologie” - PupiaTv : Covid nel Casertano, 13 maggio 2022: positivi sotto i 10mila dopo mesi, altri 1921 guariti, 4 deceduti… - Efisio31251859 : RT @flayawa: @dottorbarbieri Il problema sono tutte le norme inserite “di soppiatto” negli ultimi 2 anni con la scusa del Covid (da dare in… - be_marconi : RT @Capezzone: Capito perché Svezia e Finlandia hanno COMUNQUE fatto accordo di mutua difesa e cooperazione con Uk? Proprio per cautelarsi… -

La pandemia aveva stravolto il calendario , obbligando una programmazione d'emergenza2020 ... Non è una condizione definitiva, perché ilresta una minaccia viva, ma la speranza è ovviamente ...I dati del bollettinodi venerdì 13 maggio: tasso di positività stabile al 14,5% Sono 38.507 i nuovi casi di ...confronto rispetto a 7 giorni fa, quando i nuovi casi erano stati 43.947, il ..."Forgetting" about the #COVID19 pandemic would be a grave mistake. MASCHERINE Mascherine, da Roma a Milano naso e bocca ancora coperti dentro. ROMA Mascherine, cade l’obbligo. A due anni dal ricovero ...In totale nel Lazio ci sono 145.568 casi positivi, 820 ricoverati, non in terapia intensiva e 51 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 144.697. Il totale dei decessi è 11.224 mentre il total ...