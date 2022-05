“Casa Vianello” finisce in Vigilanza Rai: il direttore del Gr ha dato un incarico alla moglie (Di venerdì 13 maggio 2022) Le nomine del Giornale radio Rai diretto da Andrea Vianello hanno guadagnato spazio su diversi quotidiani, un salace servizio di Striscia la Notizia e anche un’interrogazione di Fratelli d’Italia. Materia di tanto interesse, un ordine di servizio datato 8 maggio nel quale Francesca Romana Ceci – giornalista e conduttrice in forza alla testata radiofonica Rai – si è vista assegnare dallo stesso Vianello un incarico nell’ambito di una nuova redazione, quella del Coordinamento Programmi Giornalistici Gr. Niente di strano se non fosse che Vianello e la sua collega sono marito e moglie. LEGGI ANCHE Andrea Vianello torna in tv dopo l'ictus e ringrazia Lucia: l'infermiera che gli salvò la vita Gaffe Pd su Sangiuliano, attaccato per il discorso all'evento di FdI. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Le nomine del Giornale radio Rai diretto da Andreahanno guadagnato spazio su diversi quotidiani, un salace servizio di Striscia la Notizia e anche un’interrogazione di Fratelli d’Italia. Materia di tanto interesse, un ordine di servizio datato 8 maggio nel quale Francesca Romana Ceci – giornalista e conduttrice in forzatestata radiofonica Rai – si è vista assegnare dallo stessounnell’ambito di una nuova redazione, quella del Coordinamento Programmi Giornalistici Gr. Niente di strano se non fosse chee la sua collega sono marito e. LEGGI ANCHE Andreatorna in tv dopo l'ictus e ringrazia Lucia: l'infermiera che gli salvò la vita Gaffe Pd su Sangiuliano, attaccato per il discorso all'evento di FdI. ...

