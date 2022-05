Tony Khan: “Vi svelo quale secondo me è stato il miglior campione in AEW” (Di giovedì 12 maggio 2022) La AEW è una realta’ giovane nel mondo del prowrestling ma si è saputa imporre con gli attrubiti grazie alla mente geniale di un giovane patron ed un cast stellare di wrestler di primo livello. Diversi sono stati i campioni del mondo, Jericho, Moxley, Omega e Page ma Tony Khan in una recente intervista ha dichiarato chi nella sua classifica personale primeggia come miglior campione. Le sue parole “Io penso che abbia rubato in quel momento tutta la scena del prowrestling mondiale. Ha battuto un super campione. Hangman Page ha detronizzato Omega ed ha indubbiamente il miglior regno di campione della nostra divisione“. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 12 maggio 2022) La AEW è una realta’ giovane nel mondo del prowrestling ma si è saputa imporre con gli attrubiti grazie alla mente geniale di un giovane patron ed un cast stellare di wrestler di primo livello. Diversi sono stati i campioni del mondo, Jericho, Moxley, Omega e Page main una recente intervista ha dichiarato chi nella sua classifica personale primeggia come. Le sue parole “Io penso che abbia rubato in quel momento tutta la scena del prowrestling mondiale. Ha battuto un super. Hangman Page ha detronizzato Omega ed ha indubbiamente ilregno didella nostra divisione“.

