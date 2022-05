Eurovision 2022, scaletta seconda serata: duetto Laura-Mika e ospiti Il Volo (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo una serata di pausa questa sera tornerà l’Eurovision Song Contest che decreterà altri 10 paesi finalisti. In gara ci saranno ben 18 paesi e gli occhi saranno tutti puntati su Malta e San Marino rappresentati rispettivamente da Emma Muscat ed Achille Lauro. Riusciranno i due artisti a staccare un pass per la finale di sabato sera? Nel dubbio questa sera assisteremo ad un omaggio al Festival di Sanremo (sperando che non duri trenta secondi come quello a Raffaella Carrà) ed al duetto fra Laura Pausini e Mika sulle note di Fragile di Sting e People Have the Power di Patti Smith. Spazio dedicato anche ad un “balletto” di Alessandro Cattelan per la promozione di TikTok, sponsor dell’evento ed all’esibizione de Il Volo, ospiti d’onore. Un’esibizione rivoluzionata ... Leggi su biccy (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo unadi pausa questa sera tornerà l’Song Contest che decreterà altri 10 paesi finalisti. In gara ci saranno ben 18 paesi e gli occhi saranno tutti puntati su Malta e San Marino rappresentati rispettivamente da Emma Muscat ed Achille Lauro. Riusciranno i due artisti a staccare un pass per la finale di sabato sera? Nel dubbio questa sera assisteremo ad un omaggio al Festival di Sanremo (sperando che non duri trenta secondi come quello a Raffaella Carrà) ed alfraPausini esulle note di Fragile di Sting e People Have the Power di Patti Smith. Spazio dedicato anche ad un “balletto” di Alessandro Cattelan per la promozione di TikTok, sponsor dell’evento ed all’esibizione de Ild’onore. Un’esibizione rivoluzionata ...

