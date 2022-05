Domenicali ed un GP Las Vegas più atteso del Super Bowl

Advertising

Fidal

GP diVegas , la strada è tracciata ed è quella giusta. Ne è sicuro Stefano, che ha parlato ancora una volta della gara, o meglio dire dell'evento, che debutterà in calendario nel 2023, ...La gestione di Stefanoha accelerato i tempi: se la F1 deve farsi vedere all'estero, tanto vale che sia per un evento ufficiale. Così è nata Miami, così arriveràVegas (aspettando la ... Federazione Italiana Di Atletica Leggera GP di Las Vegas, la strada è tracciata ed è quella giusta. Ne è sicuro Stefano Domenicali, che ha parlato ancora una volta della gara, o meglio dire dell'evento, che debutterà in calendario ...ALGHERO. Saranno più di 400 i volontari che sabato e domenica prossimi illustreranno ai visitatori le bellezze storiche e naturalistiche del territorio algherese per la ventesima edizione di Monumenti ...