MotoGP GP Francia 2022 | Quartararo | “A Jerez volevo vincere In casa darò il massimo”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il secondo posto aè stato un buon risultato, ma mentirei se dicessi che non avrei voluto. Ci sono andato molto vicino, e ora non vedo l’ora di una rivincita a Le Mans”. Queste le parole di Fabioin vista del Gran Premio di, in programma domenica 15 maggio alle ore 14. “Mi sento positivo per questo fine settimana, ma vedremo cosa accadrà – ha continuato il campione del Mondo in carica – Finora è stata una stagione imprevedibile. E’ il mio Gp di, quindi di sicuro spingerò al limite eil. Speriamo ci sia bel tempo”. “Questo sarà un fine settimana interessante per noi – ha detto invece Franco Morbidelli – Abbiamo testato un bel po’ di cose ae sono curioso di vedere se quello che abbiamo provato ...

Advertising

OA_Sport : #MOTOGP Ci si avvicina al weekend di Le Mans: scopriamo numeri, statistiche e curiosità. Ducati viene da due vittor… - zazoomblog : MotoGP Francia domenica la 7a corsa a Le Mans: precedenti e curiosità - #MotoGP #Francia #domenica #corsa - zazoomblog : MotoGP GP Francia 2022: numeri statistiche curiosità. Ducati viene da due vittorie consecutive dopo anni di soffere… - AggioValentino : Moltissimi i temi di Le Mans 2009: la vittoria di Lorenzo, l'ultimo podio di Melandri e Kawasaki in MotoGP, la cadu… - LiveGPit : Flashback | #MotoGP, Francia 2009: il podio di Hayate e Melandri ? @AggioValentino #FrenchGP @MarcoMelandri33 -

...può essere definito il mese istituzionale per la, in quanto vi sono programmate tre gare ricchissime di storia. La seconda tappa di questa "trilogia" è rappresentata dal Gran Premio di,...Così Fabio Quartararo, campione in carica e leader del Mondiale della, in vista del Gran Premio di. "Mi sento positivo per questo fine settimana, ma vedremo cosa accadrà - ha ...Il pilota della Yamaha: 'Finora è stata una stagione imprevedibile' LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Il secondo posto a Jerez è stato un ...“Il secondo posto a Jerez è stato un buon risultato, ma mentirei se dicessi che non avrei voluto vincere. Ci sono andato molto vicino, e ora non vedo l’ora di una rivincita a Le Mans”. Queste le parol ...