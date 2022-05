LIVE Sinner-Fognini 2-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il primo break è dell’altoatesino (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prova ad essere aggressivo Fognini in risposta, ma è larga. Sinner ha vinto 10 degli ultimi 11 punti. 15-0 primo ace scagliato da Sinner: traiettoria imprendibile al centro. 2-1 break Sinner! Risponde alla grande il numero 13 del mondo che gioca due dritti nei pressi della riga, provocando l’errore di Fognini. 15-40 Comanda lo scambio Fognini e risolve con l’accelerazione di dritto. 0-40 Ancora poco reattivo Fognini sul dritto in uscita dal servizio: tre palle break. 0-30 Pigro Fognini nella ricerca della palla con il dritto ed altro errore. 0-15 Sbaglia con il rovescio Fognini in fase di manovra. 1-1. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Prova ad essere aggressivoin risposta, ma è larga.ha vinto 10 degli ultimi 11 punti. 15-0ace scagliato da: traiettoria imprendibile al centro. 2-1! Risponde alla grande il numero 13 del mondo che gioca due dritti nei pressi della riga, provocando l’errore di. 15-40 Comanda lo scambioe risolve con l’accelerazione di dritto. 0-40 Ancora poco reattivosul dritto in uscita dal servizio: tre palle. 0-30 Pigronella ricerca della palla con il dritto ed altro errore. 0-15 Sbaglia con il rovescioin fase di manovra. 1-1. ...

