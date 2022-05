Giro d’Italia, stop per 5 ore ai collegamenti da e per Pozzuoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Il passaggio della carovana del Giro d’Italia per la tappa napoletana che si spingerà fino ai Campi Flegrei per omaggiare Procida capitale italiana della Cultura questo sabato comporterà delle conseguenze per i collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida. Di fatto la circolazione stradale a Pozzuoli e nelle aree limitrofe sarà chiusa a tutti i veicoli dalle 10.30 alle 17.30 tanto che anche lo svincolo di via Campana della Tangenziale e l’uscita della Variante Domiziana di Arco Felice saranno off limits nell’arco orario del passaggio della carovana rosa così che al porto di Pozzuoli, nell’arco orario del blocco stradale, non si potrà arrivare o ripartire se non a piedi. Le compagnie di navigazione stanno provvedendo in queste ore ad avvisare la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Il passaggio della carovana delper la tappa napoletana che si spingerà fino ai Campi Flegrei per omaggiare Procida capitale italiana della Cultura questo sabato comporterà delle conseguenze per imarittimi per le isole di Ischia e Procida. Di fatto la circolazione stradale ae nelle aree limitrofe sarà chiusa a tutti i veicoli dalle 10.30 alle 17.30 tanto che anche lo svincolo di via Campana della Tangenziale e l’uscita della Variante Domiziana di Arco Felice saranno off limits nell’arco orario del passaggio della carovana rosa così che al porto di, nell’arco orario del blocco stradale, non si potrà arrivare o ripartire se non a piedi. Le compagnie di navigazione stanno provvedendo in queste ore ad avvisare la ...

