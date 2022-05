Giornalista uccisa in un blitz in Cisgiordania, aveva 51 anni (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Giornalista Shireen Abu Aqleh è rimasta uccisa mentre copriva un blitz delle forze israeliane in un campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Una lunga carriera in Al-Jazeera, la più famosa emittente satellitare in lingua araba, e da sempre 'voce' dei palestinesi, di cui da tempo raccontava le vicende più significative. La reporter, 51 anni, volto noto dell'emittente panaraba sin dai tempi della prima intifada palestinese, era arrivata a Jenin con un gruppo di altri sei colleghi e tutti indossavano "l'equipaggiamento protettivo" che "chiaramente li identificava come 'stampa'. Erano entrati tramite i soldati israeliani che quindi sapevano che c'erano dei cronisti" all'interno del campo. Al Jazeera ha fatto sapere di aver ricevuto l'ultima comunicazione da parte di Abu Akleh intorno alle 6,13 di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 11 maggio 2022) LaShireen Abu Aqleh è rimastamentre copriva undelle forze israeliane in un campo profughi di Jenin, in. Una lunga carriera in Al-Jazeera, la più famosa emittente satellitare in lingua araba, e da sempre 'voce' dei palestinesi, di cui da tempo raccontava le vicende più significative. La reporter, 51, volto noto dell'emittente panaraba sin dai tempi della prima intifada palestinese, era arrivata a Jenin con un gruppo di altri sei colleghi e tutti indossavano "l'equipaggiamento protettivo" che "chiaramente li identificava come 'stampa'. Erano entrati tramite i soldati israeliani che quindi sapevano che c'erano dei cronisti" all'interno del campo. Al Jazeera ha fatto sapere di aver ricevuto l'ultima comunicazione da parte di Abu Akleh intorno alle 6,13 di ...

Advertising

petergomezblog : Cisgiordania, giornalista di al-Jazeera morta mentre documenta uno scontro israeliani-palestinesi. La tv: “Uccisa a… - Corriere : Reporter di Al Jazeera «uccisa dai militari israeliani» in Cisgiordania - LiaQuartapelle : La giornalista di @AlJazeera Shireen Abu Akleh è stata uccisa a Jenin in uno scambio a fuoco. Si faccia luce al pi… - MaurizioTorchi2 : RT @antonio_bordin: Uccisa a Jenin la giornalista di Al Jazeera #ShireenAbuAqla. Assassinata nonostante la scritta 'Press' sul giubbotto a… - SnoqTorino : RT @ANPIColleferro: Uccisa la giornalista palestinese di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh. Morta per raccontare una storia, per documentare,… -