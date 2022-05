Scicli | domani uffici comunali chiusi

(Di martedì 10 maggio 2022)– A seguito dei lavori di manutenzione di Enel Distribuzione sugli impianti di via Francesco Mormina Penna, su via Nazionale e su corso Mazzini,, mercoledì 11 maggio glidel Municipio e palazzo Spadaro, e quelli di corso Mazzini, servizi sociali e scuola, non faranno ricevimento del pubblico.La sospensione dell’erogazione elettrica è prevista dalle 8,30 alle 16,15. (Foto pagina facebook Comune di) Asp Ragusa, screening oncologici con QRcode Chiara Ferragni in Sicilia, festa nel resort a Sciacca Covid, 3.763 nuovi contagi in Sicilia: 296 a Ragusa Ryanair cerca assistenti di volo: selezione a Comiso L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

