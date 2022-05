(Di martedì 10 maggio 2022) Marioè negli Stati Uniti per incontrare il presidente Biden e per ricevere il “Distinguished Leadership Award” da parte dell’Atlantic Council. Questo riconoscimento celebra “le persone con i risultati più alti che incarnano l’essenza dei pilastri delle relazioni transatlantiche” e ogni anno “salutano un gruppo esemplare di individui che hanno contribuito alla missione dell’Atlantic Council di plasmare insieme il futuro globale”.riceverà questo premio insieme a due ucraini e al presidente dell’Eni. Direi che mai premio è stato più meritato. Quest’anno infatti il riconoscimento, con ogni evidenza, premia i più fedeli alleati nella guerra globale scatenata dagli Stati Uniti in risposta alla guerra regionale cominciata da Putin. Se il riconoscimento all’Ucraina non ha bisogno di spiegazioni, più interessante è cogliere le ragioni del ...

Anzi, l'ex leader politico del MoVimento 5 Stelle risulta del tuttosulle posizioni dell'esecutivo guidato da Mario. E così la diversificazione delle posizioni all'interno dell'...Una presa di posizione chiara, forse anche per rispondere alle critiche di lo accusa di essere tropposulla linea di Washington (e Londra)., invece, ci tiene a rilanciare il ruolo ... Draghi appiattito sulle scelte Usa: l’unica strada per la pace che vedo è far cadere il governo Draghi riceverà questo premio insieme a due ucraini e al ... In tutta questa vicenda il governo italiano è stato completamente appiattito sulle scelte degli Usa senza proferir parola nemmeno quando in ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio attacca chi parla tutti i giorni, mentre rivendica il lavoro silenzioso. La spaccatura con Giuseppe Conte sembra ormai insanabile ...