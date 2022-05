Classifica Giro d’Italia 2022: Juan Pedro Lopez maglia rosa. Nibali a 4’16”, Ciccone e Pozzovivo in top20 (Di martedì 10 maggio 2022) Lennard Kämna ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2022, ma è Juan Pedro Lopez a indossare la maglia rosa di leader della Classifica generale, indossata per i primi tre giorni dall’olandese Mathieu van der Poel. Lo spagnolo è andato in fuga da lontano insieme ad altri tredici uomini, poi ha attaccato sulla salita conclusiva che conduceva in cima all’Etna, ha ripreso il buon Stefano Oldani ed è poi stato ripreso dal tedesco, che lo ha sconfitto in volata. L’alfiere della Trek Segafredo vanta ora 39” di vantaggio su Kämna. Juan Pedro Lopez è un ottimo ciclista, ha 24 anni e sembra avere ampi margini di miglioramento: potrebbe davvero diventare un outsider per i piazzamenti mobili. ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Lennard Kämna ha vinto la quarta tappa del, ma èa indossare ladi leader dellagenerale, indossata per i primi tre giorni dall’olandese Mathieu van der Poel. Lo spagnolo è andato in fuga da lontano insieme ad altri tredici uomini, poi ha attaccato sulla salita conclusiva che conduceva in cima all’Etna, ha ripreso il buon Stefano Oldani ed è poi stato ripreso dal tedesco, che lo ha sconfitto in volata. L’alfiere della Trek Segafredo vanta ora 39” di vantaggio su Kämna.è un ottimo ciclista, ha 24 anni e sembra avere ampi margini di miglioramento: potrebbe davvero diventare un outsider per i piazzamenti mobili. ...

IzoardGalibier : RT @Gazzetta_it: #Giro d’Italia: #Kämna trionfa sull’Etna, Juan Pedro #Lopez in rosa - Sport_Fair : #Giro Come cambia la classifica generale dopo la quarta tappa: van der Poel perde la maglia rosa - zazoomblog : Giro dItalia 2022 tappa 4: vince Kamna. Lopez maglia rosa. Classifica e ordine darrivo - #dItalia #tappa #vince… - News24_it : LIVE Giro d'Italia, 4ª tappa: trionfa Kamna, Lopez in maglia rosa. Crollano Van der Poel, Nibali e Dumoulin - La Ga… - Ajibravo2 : RT @TgLa7: ??GIRO D'ITALIA?? Lennard Kämna ha vinto la quarta tappa del 105^ Giro d'Italia, la Avola-Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza) di 172 km.… -