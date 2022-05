Serie A Napoli Genoa ultima d’Insigne al Diego Armando Maradona | trionfo o contestazione | lacrime o indifferenza?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022) Per Lorenzo Insigne comincia la settimana più emozionante della sua carriera. Insigne domenica 15 maggio scenderà in campo per l’volta alindossando la maglia del. Insigne tenterà di superare Hamsik nella classifica dei marcatori azzurri all time ma dovrà gestire un enorme tumulto emozionale in uno stadio che potrebbe anche esser diviso sull’addio all’atleta (leggi di più). Lorenzo Insigne ha accettato ai principi dell’anno la sontuosa offerta del Toronto. Un contratto d’oro a cifre assolutamente lontane dalle intenzioni deldi De Laurentiis ma anche, in verità, di tutti i club europei. Insigne ha fatto una coraggiosa scelta professionale e di vita andando a giocare e vivere, con la sua famiglia, agli antipodi calcistici. Diventerà la ...