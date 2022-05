Manuel Bortuzzo cacciato da Mara Venier e smascherato dai fan: cosa è successo (Di lunedì 9 maggio 2022) Il weekend di Manuel Bortuzzo è stato molto animato. L’ex del Grande Fratello Vip 6 doveva andare in qualità di ospite in due programmi televisivi Domenica In e Verissimo, ma alla fine è andato solo in uno e senza sortire i risultati sperati. Ma, è arrivata anche una nota dolce. Scopriamo quello che è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica di Domenica In Manuel Bortuzzo cacciato da Mara Venier dopo Verissimo Manuel Bortuzzo doveva essere ospite di Mara Venier ieri pomeriggio, ma la conduttrice ha fatto saltare la sua ospitata perché, dopo l’ospitata da Silvia Toffanin di sabato, è stato ritenuto inopportuno averlo anche il giorno seguente in tv. Nel programma di Canale 5 ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Il weekend diè stato molto animato. L’ex del Grande Fratello Vip 6 doveva andare in qualità di ospite in due programmi televisivi Domenica In e Verissimo, ma alla fine è andato solo in uno e senza sortire i risultati sperati. Ma, è arrivata anche una nota dolce. Scopriamo quello che è. Leggi anche: Dove vedere la replica di Domenica Indadopo Verissimodoveva essere ospite diieri pomeriggio, ma la conduttrice ha fatto saltare la sua ospitata perché, dopo l’ospitata da Silvia Toffanin di sabato, è stato ritenuto inopportuno averlo anche il giorno seguente in tv. Nel programma di Canale 5 ...

Advertising

fanpage : #Rinascere, la vera storia di Manuel Bortuzzo: il racconto della sparatoria e della riabilitazione, passando per i… - Stellanna94 : Buona vita Manuel Bortuzzo, da una tua ex fan che nonostante le tue malefatte quel bene non gli scomparirà. Ti augu… - paladino_clara : RT @blogtivvu: Manuel Bortuzzo smentisce se stesso dopo l’intervista a Verissimo: un video dei fan mostra tutte le “incongruenze” (e lascia… - erikapretti21 : RT @ladyinviolet__: Al di là dell'opinione che si può avere sulle vicende del gf riguardo Manuel Bortuzzo, è una storia tremenda e non lo a… - blogtivvu : Ascolti TV 8 maggio, quanto ha totalizzato il film su Manuel Bortuzzo? Ecco i dati auditel -