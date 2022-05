Amici 21, due amati professori potrebbero lasciare il programma (Di lunedì 9 maggio 2022) Nonostante i telespettatori non siano sempre d’accordo con le scelte dei professori di Amici 21, visto quanto sono agguerriti i fans club dei vari allievi, il pubblico finisce per affezionarsi a loro proprio come si affeziona a ballerini e cantanti, e per questo motivo è sempre motivo di polemiche e rimpianti sapere che qualcuno va via. E purtroppo pare che il prossimo anno due professori di questa edizione non ci saranno. Finale Amici 21, polemiche per il comportamento di Serena Al termine della semifinale, messa davanti a una scelta, la ballerina avrebbe mostrato di non amare davvero Albe Amici 21, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro lasciano il programma? Stiamo parlando di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Nonostante i telespettatori non siano sempre d’accordo con le scelte deidi21, visto quanto sono agguerriti i fans club dei vari allievi, il pubblico finisce per affezionarsi a loro proprio come si affeziona a ballerini e cantanti, e per questo motivo è sempre motivo di polemiche e rimpianti sapere che qualcuno va via. E purtroppo pare che il prossimo anno duedi questa edizione non ci saranno. Finale21, polemiche per il comportamento di Serena Al termine della semifinale, messa davanti a una scelta, la ballerina avrebbe mostrato di non amare davvero Albe21, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro lasciano il? Stiamo parlando di ...

