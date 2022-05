Morto Kenneth Welsh, il cattivo di Twin Peaks: l'attore canadese aveva 80 anni (Di domenica 8 maggio 2022) L'attore canadese Kenneth Welsh , noto per il memorabile ruolo del cattivo Windom Earle nella serie tv 'Twin Peaks', oltre alla partecipazione a due film di successo del 2004 come 'The Day After ... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022) L', noto per il memorabile ruolo delWindom Earle nella serie tv '', oltre alla partecipazione a due film di successo del 2004 come 'The Day After ...

