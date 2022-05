“Lo devo dire” Amici 21 | le prime parole di Dario dopo l’eliminazione | “Non posso fingere”

(Di domenica 8 maggio 2022) Sabato 7 maggio è andata in onda una delle puntate più attese di21. Siamo ormai agli sgoccioli e il pubblico non vedeva l’ora di conoscere gli allievi che si contenderanno la vittoria nella finale di domenica 15 maggio. Tra gli eliminati ha fatto scalpore quella diSchirone. Inoltre c’è un colpo di scena. Saranno sei, e non cinque, i finalisti. Non sono mancati poi i momenti di tensione, con Alessandra Celentano protagonista di un duro botta e risposta con gli altri insegnanti. La prima a conquistare il pass per la finale è stata la cantante Sissi.di lei è il ballerino Michele Esposito a raggiungere l’obiettivo. Poi è il turno di Luigi Strangis e quindi Alex. Altro colpo di scena quando si presentano Serena e Albe a contendersi un’unica maglia. “Succede però una cosa al ballottaggio – dice Maria De Filippi – con ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTE @DarmianOfficial dopo la vittoria sull'Udinese: 'Volevamo la vittoria e devo dire che abbiamo fatt… - Seoulmateeeee : RT @Val3ntin4___: TI DEVO DIRE VARÙ ?? #jeru - MaurizioCLL : @swordsman_108 @donatel05765204 @FrancescoSaro @CottarelliCPI Ma se c'è un massimo di spesa ammessa, mi spiegate co… - Val3ntin4___ : TI DEVO DIRE VARÙ ?? #jeru - Aurora_598 : Comunque Barù nero con l'intervistatrice, io lo amo come ve lo devo dire #jerù -

TUTTO mercato WEB

ste cose a Mario. E gliche mi chieda scusa, almeno. Così lo becco in pieno', la telefonata tra la ragazza e un'amica. I soldi, alla fine, non sono mai arrivati. Adesso Balotelli ...... siamo sicuri che lo stesso si possaanche riguardo l'idea di mettere un fermo alla prima ... mi spiega come avverrà l'intervento e tutto quello chesapere. Mi prepara la cartella. Sono in ... Lazio-Sampdoria, Vieira: "Devo dire grazie a Giampaolo. Col suo ritorno gioco di più" Torna in campo la serie A con altre quattro partite della 36° giornata, tra cui spicca in serata la sfida tra Verona e Milan decisiva per la lotta scudetto. Nel pomeriggio, in chiave salvezza, scontro ...