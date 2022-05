LIVE Arnaldi-Cilic 1-6 3-2, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro tiene bene nel secondo set (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Errore abbastanza banale per Cilic. Due palle del 4-3 per il ligure. 30-15 Largo il dritto di Cilic. 15-15 Arnaldi chiama l’avversario a rete e vince il successivo scambio ravvicinato con un bel rovescio. 0-15 Cilic trova la riga in risposta e poi con due dritti chiude il punto. 3-3 Arnaldi arriva sul dritto in contropiede del croato ma il suo rovescio finisce lungo. Ancora parità. 40-30 Ace di Cilic. 30-30 Finisce fuori il rovescio del croato. 30-15 Lunga la risposta dell’azzurro. 15-15 Cilic rimedia subito con la prima vincente. 0-15 Doppio fallo del numero 24 al mondo. 3-2 Fuori, e non di poco, il rovescio di Cilic. Arnaldi rimane ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Errore abbastanza banale per. Due palle del 4-3 per il ligure. 30-15 Largo il dritto di. 15-15chiama l’avversario a rete e vince il successivo scambio ravvicinato con un bel rovescio. 0-15trova la riga in risposta e poi con due dritti chiude il punto. 3-3arriva sul dritto in contropiede del croato ma il suo rovescio finisce lungo. Ancora parità. 40-30 Ace di. 30-30 Finisce fuori il rovescio del croato. 30-15 Lunga la risposta del. 15-15rimedia subito con la prima vincente. 0-15 Doppio fallo del numero 24 al mondo. 3-2 Fuori, e non di poco, il rovescio dirimane ...

