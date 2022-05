Infortunio Locatelli, Allegri sorride e recupera il centrocampista per l’Inter (Di domenica 8 maggio 2022) Infortunio Locatelli, il centrocampista recupera per la sfida contro l’Inter in Coppa Italia e Allegri può sorridere Allegri prepara la sfida contro l’Inter di Coppa Italia e può tornare a sorridere. L’Infortunio di Locatelli è ormai alle spalle e può rientrare in gruppo. Il centrocampista azzurro tronerà tra i convocati, secondo quanto riportato da Tuttosport, per la finale di mercoledì, ma probabilmente non verrà rischiato dal primo minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022), ilper la sfida controin Coppa Italia epuòreprepara la sfida controdi Coppa Italia e può tornare are. L’diè ormai alle spalle e può rientrare in gruppo. Ilazzurro tronerà tra i convocati, secondo quanto riportato da Tuttosport, per la finale di mercoledì, ma probabilmente non verrà rischiato dal primo minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

