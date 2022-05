F1 GP Miami 2022, Hamilton: “Qualifiche andate non troppo male, felice di essere entrato in Q3” (Di domenica 8 maggio 2022) “Le Qualifiche non sono andate troppo male. Sono felice di essere entrato in Q3, è una bella sensazione. E’ già positivo essere nel gruppo di testa, anche se non è facile trovare un gran giro con questa macchina”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, a F1 TV commentando il sesto posto nelle Qualifiche del GP di Miami: “Non sapevo nemmeno di aver superato il taglio e speravo solo di ricevere buone notizie. In Q3 è stata una vera battaglia, ma va bene così per ora”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Lenon sono. Sonodiin Q3, è una bella sensazione. E’ già positivonel gruppo di testa, anche se non è facile trovare un gran giro con questa macchina”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis, a F1 TV commentando il sesto posto nelledel GP di: “Non sapevo nemmeno di aver superato il taglio e speravo solo di ricevere buone notizie. In Q3 è stata una vera battaglia, ma va bene così per ora”. SportFace.

