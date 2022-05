De Laurentiis domani in comune: riceverà un “dono” di Maradona (Di domenica 8 maggio 2022) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport anticipa quanto accadrà domani in comune a Napoli, dov’è in programma una cerimonia in onore di Diego Armando Maradona. I protagonisti saranno Stefano Ceci, manager del diez argentino, e il sindaco Gaetano Manfredi, che riceverà una miniatura della statua di Maradona inaugurata allo stadio lo scorso 25 novembre. FOTO: Getty – Statua Maradona domani sarà presente anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che riceverà una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro del pibe de oro. La consegna avverrà intorno alle 15 a Palazzo San Giacomo, in sala Giunta. Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 maggio 2022) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport anticipa quanto accadràina Napoli, dov’è in programma una cerimonia in onore di Diego Armando. I protagonisti saranno Stefano Ceci, manager del diez argentino, e il sindaco Gaetano Manfredi, cheuna miniatura della statua diinaugurata allo stadio lo scorso 25 novembre. FOTO: Getty – Statuasarà presente anche il presidente azzurro Aurelio De, cheuna riproduzione in edizione limitata del piede sinistro del pibe de oro. La consegna avverrà intorno alle 15 a Palazzo San Giacomo, in sala Giunta.

