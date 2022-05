Udinese | Cioffi | “Buon punto per entrambe Sul paragone con Guidolin…”

(Di sabato 7 maggio 2022)GUIDOLIN – Alessio, allenatore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio contro il Sassuolo. Ecco quanto affermato. “Dico bravi ai ragazzi: forse un po’ sfrontati nel primo tempo, ma bene chi è entrato. Merito ai ragazzi: quando trovi un’identità e sicurezze è giusto crederci, anche nelle difficoltà. Siamo andati sotto ma non è cambiato niente, non ci siamo snaturati. Il risultato poteva essere 4-4 o 5-4 per una delle due:per, non sazia la volontà di vincere ma fa fare un passetto avanti. Meglio di lei in questo periodo, all’, soltanto Guidolin. Mi dovrei inchinare di fronte a loro. Io inizio domani ad allenare, mi fa piacere il...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Futuro? La società sa dove sono' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Futuro? La società sa dove sono' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Futuro? La società sa dove sono' - apetrazzuolo : UDINESE - Cioffi: 'Futuro? La società sa dove sono' - napolimagazine : UDINESE - Cioffi: 'Futuro? La società sa dove sono' -

Dionisi(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez (16' st Nuytinck); Molina (16' st ...Ammoniti : Perez e Kyriakopulos per gioco scorretto, Ayhan e Becao per reciproche ...I tecnici ricorrono presto alla panchina, conche ne cambia tre inserendo Nuytinck, Soppy e ... La partita è molto più bloccata, con il Sassuolo che gestisce senza grandi affanni e un...Termina in parità per 1-1 la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Udinese, secondo anticipo della 36/a giornata di ...(Adnkronos) – Termina in parità per 1-1 la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Udinese, secondo anticipo della 36/a giornata di Serie. Al gol dei padroni di casa ...