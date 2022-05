Sbuffa | mani in faccia e volto scuro | tutta la delusione di Vlahovic alla Juventus | VIDEO

(Di sabato 7 maggio 2022)rischia di diventare un caso, l’attaccante non riesce ad essere decisivo e la gioia con il gol manca addirittura da quattro partite. I bianconeri sono stati sconfitti dal Genoa nella partita della 36esima giornata del campionato di Serie A, con il risultato di 2-1. La squadra di Massimiliano Allegri è già sicura del quarto posto, la sconfitta contro la compagine di Blessin allontana la possibilità di chiudere la stagione al terzo posto. I bianconeri sono concentrati in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. L’immagine più importante dgara Genoa-riguarda Dusan. Il serbo non sta attraversando un momento entusiasmante. L’ex Fiorentina si è creato una sola occasione da gol contro il Genoa e su individualità, si tratta ormai di una ...

Advertising

CalcioWeb : #Vlahovic rischia di diventare un caso alla #Juventus: tutta la delusione dell'attaccante al momento della sostituz… -

Fiorentina.it

Ma il Milan non molla,, crea gioco e occasioni, protesta per un presuntoin area di Luis Alberto , non sanzionato dall'arbitro Guida , e crea i presupposti del pareggio. Che ...Non fa in tempo a finire la frase e pararsi con le gracili, che Will lo colpisce con un pugno ... Per chissà quali sinapsi attivate, Toby ha una potente erezione e il suo penearia calda ... Juve, Vlahovic è un caso: sbuffa in panchina dopo il cambio. E la foto fa il giro del web La Juventus è scesa in campo nella partita della 36esima giornata del campionato di Serie A, la sfida contro il Genoa si è conclusa sul risultato di 2-1. La squadra di Massimiliano Allegri è già sicur ...