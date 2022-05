Napoli vittorioso a Torino, messaggio criptico di Alvino: “Lasciamolo fare agli altri” (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli ha vinto la sua seconda partita consecutiva: dopo il 6-1 al Sassuolo di sabato scorso, oggi gli azzurri hanno battuto 1-0 il Torino. Grazie a questa vittoria, il Napoli consolida il terzo posto e si mette a +4 dalla Juventus, uscita sconfitta in modo clamoroso dalla sfida contro il Genoa di ieri sera. Torino Napoli (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Il giornalista napoletano Carlo Alvino ha commentato la vittoria degli azzurri e ha lanciato un messaggio criptico: critica velata alla Juventus? Questo il suo tweet: “Chiudere nel migliore dei modi questo campionato è un atto dovuto nei confronti dei tifosi. Il Napoli lo sta facendo e deve continuare a farlo anche per la ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Ilha vinto la sua seconda partita consecutiva: dopo il 6-1 al Sassuolo di sabato scorso, oggi gli azzurri hanno battuto 1-0 il. Grazie a questa vittoria, ilconsolida il terzo posto e si mette a +4 dalla Juventus, uscita sconfitta in modo clamoroso dalla sfida contro il Genoa di ieri sera.(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Il giornalista napoletano Carloha commentato la vittoria degli azzurri e ha lanciato un: critica velata alla Juventus? Questo il suo tweet: “Chiudere nel migliore dei modi questo campionato è un atto dovuto nei confronti dei tifosi. Illo sta facendo e deve continuare a farlo anche per la ...

Advertising

giovannimaggio : Società Sportiva Calcio Napoli: su #Spalletti l’ombra di #Emery. Juventus Football Club: 3 punti anche se cresce il… - serie_a24 : @sscnapoli : su #Spalletti l’ombra di #Emery . @juventusfc : 3 punti anche se cresce il mal di pancia di #Vlahovic… - serie_a24 : RT @Paolo_Bargiggia: Ecco il mio editoriale per @serie_a24. Occhio agli scenari @sscnapoli e poi all'insoddisfazione di Vlahovic per come v… - giovannimaggio : Napoli: su Spalletti l’ombra di Emery. Juventus: 3 punti anche se cresce il mal di pancia di Vlahovic. Milan vittor… - Paolo_Bargiggia : Ecco il mio editoriale per @serie_a24. Occhio agli scenari @sscnapoli e poi all'insoddisfazione di Vlahovic per com… -