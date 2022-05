Johnny Depp: un sosia rivela di aver ricevuto più prenotazioni con l'inizio del processo contro Amber Heard (Di sabato 7 maggio 2022) Simon Newton, un famoso sosia di Johnny Depp, ha rivelato di aver ricevuto più prenotazioni ed una serie di nuovi lavori appena ha avuto inizio il processo contro Amber Heard. Un sosia di Jack Sparrow ha rivelato che la battaglia in tribunale di Johnny Depp con la sua ex moglie Amber Heard ha influenzato positivamente la sua carriera, anche se ha ricevuto meno inviti ad eventi aziendali perché le compagnie si preoccupano della loro "reputazione". Parlando con Philip Schofield e Holly Willoughby durante un'intervista di This Morning, Simon Newton ha spiegato le ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 maggio 2022) Simon Newton, un famosodi, hato dipiùed una serie di nuovi lavori appena ha avutoil. Undi Jack Sparrow hato che la battaglia in tribunale dicon la sua ex moglieha influenzato positivamente la sua carriera, anche se hameno inviti ad eventi aziendali perché le compagnie si preoccupano della loro "reputazione". Parlando con Philip Schofield e Holly Willoughby durante un'intervista di This Morning, Simon Newton ha spiegato le ...

