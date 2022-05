Jacobs non correrà i 100 metri a Nairobi. 'Sotto osservazione al pronto soccorso' (Di sabato 7 maggio 2022) Ultim'ora Roma, 7 maggio 2022 - Marcell Jacobs a seguito dei problemi gastrointestinali non gareggerà oggi pomeriggio ai 100 metri del meeting 'Kip Keino Classic' di Nairobi in Kenya. Lo apprende l'... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Ultim'ora Roma, 7 maggio 2022 - Marcella seguito dei problemi gastrointestinali non gareggerà oggi pomeriggio ai 100del meeting 'Kip Keino Classic' diin Kenya. Lo apprende l'...

