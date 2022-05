Il ministero della Difesa ucraino: «Distrutta un’altra nave russa, il 9 maggio si festeggia in fondo al mare» – Il video (Di sabato 7 maggio 2022) Le immagini arrivano dal ministero della Difesa ucraino e dunque, al momento, non possono essere verificate in maniera indipendente. Ma dal video e dalla descrizione, così come riportati sul profilo Twitter della Difesa, si parla di un’altra nave russa (da sbarco) Distrutta dagli ucraini, stavolta grazie al Bayraktar TB2, che non è un mezzo da guerra a caso. Si tratta dei droni bombardieri forniti a Kiev dalla Turchia che continuano ad avere, di fatto, un ruolo importantissimo in questa guerra, scatenata il 24 febbraio scorso da Putin. Questa volta il mezzo preso di mira è stato quello del progetto “Serna”. Il caso che aveva fatto più discutere, tre settimane fa, era stato quello dell’incrociatore ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Le immagini arrivano dale dunque, al momento, non possono essere verificate in maniera indipendente. Ma dale dalla descrizione, così come riportati sul profilo Twitter, si parla di(da sbarco)dagli ucraini, stavolta grazie al Bayraktar TB2, che non è un mezzo da guerra a caso. Si tratta dei droni bombardieri forniti a Kiev dalla Turchia che continuano ad avere, di fatto, un ruolo importantissimo in questa guerra, scatenata il 24 febbraio scorso da Putin. Questa volta il mezzo preso di mira è stato quello del progetto “Serna”. Il caso che aveva fatto più discutere, tre settimane fa, era stato quello dell’incrociatore ...

