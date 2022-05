Ucraina | Ascani Pd | ' a Natalukha ribadita vicinanza a popolo che soffre'

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Poco fa ho incontrato nella sede del Partito Democratico Dmytro, presidente della Commissione Affari economici del Parlamento ucraino. Abbiamo parlato della guerra, ma anche della ricostruzione necessaria a garantire un futuro al Paese. Un incontro davvero toccante e importante, anche per ribadire la nostraa uncheper l'aggressione della Russia di Putin". Lo scrive su Facebook Anna, vicepresidente del Pd e sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico.

