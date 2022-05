“La Russia non è intenzionata ad usare armi nucleari in Ucraina”, afferma Alexei Zaitsev, portavoce del ministero degli Esteri russo (Di venerdì 6 maggio 2022) Premesso, come ripetiamo tutti i giorni, che nell’ambito di un conflitto la prima vittima a cadere è la verità, da settimane siamo costretti a doverci orientare attraverso un dedalo di notizie, affermazioni e situazioni ‘presunte’, oltretutto continuamente ‘inquinate’ dalla propaganda che, sia la Russia che l’Ucraina, riversano quotidianamente sull’informazione internazionale. Al di la della propaganda, in realtà la Russia non ha mai fato intendere di essere intenzionata a ricorrere all’uso di armi nucleari Su tutto però imperversa lo ‘spauracchio’ di un conflitto nucleare che significherebbe la fine del mondo. Certo come è ovvio che sia, Mosca ‘ci gioca’, nel senso che non perde occasione quotidianamente per ricordare il micidiale arsenale a sua disposizione. Ecco ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) Premesso, come ripetiamo tutti i giorni, che nell’ambito di un conflitto la prima vittima a cadere è la verità, da settimane siamo costretti a doverci orientare attraverso un dedalo di notizie,zioni e situazioni ‘presunte’, oltretutto continuamente ‘inquinate’ dalla propaganda che, sia lache l’, riversano quotidianamente sull’informazione internazionale. Al di la della propaganda, in realtà lanon ha mai fato intendere di esserea ricorrere all’uso diSu tutto però imperversa lo ‘spauracchio’ di un conflitto nucleare che significherebbe la fine del mondo. Certo come è ovvio che sia, Mosca ‘ci gioca’, nel senso che non perde occasione quotidianamente per ricordare il micidiale arsenale a sua disposizione. Ecco ...

Advertising

Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - GiovaQuez : Svetova (Novaja Gazeta): 'A Mosca non posso lavorare come giornalista indipendente. Ciascuno di noi deve fare una s… - Davjd_S : RT @masechi: ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - katnip74 : RT @mentecritica: L'Ucraina comunica in maniera occidentale. Non parla solo @ZelenskyyUa, ma anche ministri, portavoce che sono giovani, pa… -