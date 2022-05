Due nuovi ponticelli su via Coccia di Morto a Focene: aggiudicata la gara d’appalto (Di venerdì 6 maggio 2022) Fiumicino – E’ stata aggiudicata la gara di appalto per la realizzazione dei due ponticelli su via Coccia Di Morto a Focene. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, precisando che “ci sono stati dei ritardi dati anche dal fatto che la procedura da effettuare aveva un iter lunghissimo, in primis per ottenere tutti i permessi dagli enti competenti: Riserva ente parco, consorzio di bonifica, Adr e genio civile”. “Solo per l’ottenimento dei permessi ci sono voluti circa 3 anni – spiega Caroccia – ed ottenuti quelli, sei mesi fa, abbiamo bandito una prima gara di 500mila euro alla quale hanno partecipato sei ditte, e tutte hanno fatto riserva perché a causa dei problemi legati al Covid c’è stato un aumento ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022) Fiumicino – E’ stataladi appalto per la realizzazione dei duesu viaDi. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, precisando che “ci sono stati dei ritardi dati anche dal fatto che la procedura da effettuare aveva un iter lunghissimo, in primis per ottenere tutti i permessi dagli enti competenti: Riserva ente parco, consorzio di bonifica, Adr e genio civile”. “Solo per l’ottenimento dei permessi ci sono voluti circa 3 anni – spiega Caroccia – ed ottenuti quelli, sei mesi fa, abbiamo bandito una primadi 500mila euro alla quale hanno partecipato sei ditte, e tutte hanno fatto riserva perché a causa dei problemi legati al Covid c’è stato un aumento ...

