Videogames | arriva la sfida del secolo | L’avversario che non ti saresti mai aspettato

(Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un nuovo intelligentissimo player capace di confrontarsi con il regno virtuale di un videogioco, di muoversi e interagire sparando ai mostri. L’immagine dello scienziato pazzo Doc in “Ritorno al futuro” è forse la più adeguata per descrivere Viktor Toth. Il giovane neuroscienziato di trent’anni, di Budapest ha costruito un sistema in realtà virtuale (VR) per dimostrare l’intelligenza dei ratti. Ispirandosi ai suoi ratti domestici, Toth ha trovato il modo per farli giocare al videogioco Doom.che non ti aspetti newstv.itIl risultato è stato davvero sorprendente. Quegli adorabili esemplari chiamati Carmack, Romero e Tom, nomi dei creatori del videogioco, sono stati in grado di navigare autonomamente attraverso una serie di labirinti, di aprire porte e persino capaci di sparare ai mostri. Toth ha insegnato ai ratti a muoversi ...