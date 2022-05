Unione europea, i conti che non tornano: bocciati i bilanci di Frontex, Corte dei Conti e Consiglio. Sprechi anche con la pandemia (Di giovedì 5 maggio 2022) Tra le voci da cerchiare in rosso spicca il restyling di palazzo Paul-Henri Spaak, quello che ospita l’emiciclo del Parlamento Europeo: 500 milioni di euro per sistemar casa agli eurodeputati. Ma anche progetti d’acquisto all’estero alquanto bizzarri, come quelli in Congo (uffici), in Afghanistan (terreno), in Mali (uffici) e nel Regno Unito (residenza). E siamo solo ai beni immobili. Poi ci sono i costi di gestione, il personale, la mancanza di trasparenza e i pochi antidoti al lobbismo in un periodo dove farmaceutica e industria bellica han praterie davanti a sé. Il tutto in un’enormità di capitoli, voci e vocine che è difficile anche solo seguire, figurarsi dargli il bollino verde. Il Parlamento Europeo ieri ci ha provato. In una votazione-fiume ha approvato la liquidazione dei Conti 2020 per la maggior parte degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Tra le voci da cerchiare in rosso spicca il restyling di palazzo Paul-Henri Spaak, quello che ospita l’emiciclo del Parlamento Europeo: 500 milioni di euro per sistemar casa agli eurodeputati. Maprogetti d’acquisto all’estero alquanto bizzarri, come quelli in Congo (uffici), in Afghanistan (terreno), in Mali (uffici) e nel Regno Unito (residenza). E siamo solo ai beni immobili. Poi ci sono i costi di gestione, il personale, la mancanza di trasparenza e i pochi antidoti al lobbismo in un periodo dove farmaceutica e industria bellica han praterie davanti a sé. Il tutto in un’enormità di capitoli, voci e vocine che è difficilesolo seguire, figurarsi dargli il bollino verde. Il Parlamento Europeo ieri ci ha provato. In una votazione-fiume ha approvato la liquidazione dei2020 per la maggior parte degli ...

