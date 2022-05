Ultime Notizie – Ucraina | russi annullano parata 9 maggio a Luhansk e Donetsk

(Di giovedì 5 maggio 2022) Le autorità russe hanno annullato ladel 9nelle autoproclamate repubbliche popolari die Luhansl. Lo ha reso noto il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale russa Sergey Kiriyenko, citato dall’agenzia di stampa Unian, nel corso di una manifestazione a Mariupol. “Ladella Vittoria e la sfilata del Reggimento Immortale nel giorno della vittoria anon sono ancora possibili, ma quel momento arriverà presto e la parate della vittoria sfilerà per le strade delle città del Donbass”, ha affermato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

